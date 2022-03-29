Житель Саратова убил свою сожительницу вилкой. Причиной такого поступка послужил семейный конфликт. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на информационное агентство «СарИнформ».

Ситуация произошла 22 марта в коммунальной квартире. Следователи предполагают, что между парой завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник воткнул своей возлюбленной в шею вилку. Полученные травмы послужили причиной смерти. Спустя несколько часов тело женщины нашел ее сын. Он пришел к матери, так как та не отвечала на звонки.

Следователи задержали подозреваемого. Свою вину мужчина полностью признал.