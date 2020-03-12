Житель Саратова получил пожизненное за убийство и изнасилование любовниц

Саратовец несколько лет издевался над своими любовницами. Некоторых он убил. Тем кому повезло больше, удалось бежать. Насильник и убийца в итоге получил пожизненный срок.

Как сообщила пресс-служба СКР по региону, 60-летнего мужчину признали виновным в убийстве двух женщин, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и попытках это скрыть.

По данным следствия, саратовец летом 2018 года познакомился с женщиной и начал с ней жить. Они вместе праздновали Новый год-2019 года у мужчины дома. В какой-то момент он напился и разругался с возлюбленной. Во время ссоры «кавалер» сильно избил подругу, изнасиловал ее и ушел из дома. Когда житель Саратова вернулся домой, то увидел, что его любимая мертва. Он испугался и решил спрятать тело в одной из неотапливаемых комнат дома. Труп хранился там до 6 февраля 2019 года, когда его нашли правоохранители.

К тому времени он убил еще одну женщину. С ней он познакомился в январе и пригласил к себе в гости. Несколько дней новая пассия провела у него дома. Но в начала февраля мужчина вновь перестал себя держать в руках и сильно напился. Дальше все происходило, как и с первой жертвой: он бил ее ногами и кулаками, после чего надругался над женщиной. От полученных травм она умерла. Преступник решил и этот тело тоже оставить в свой доме, а сам уехал жить к знакомым.

Но и это не все его преступления. В ноябре и декабре 2018 года он изнасиловал и совершил действия сексуального характера над двумя женщинами. Им удалось сбежать от насильника, но они побоялись обращаться в правоохранительные органы. Их истории стали известны только после расследования двух убийств.

Суд признал жителя Саратова виновным во всех преступлений и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Свое наказание он будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Потерпевшие выиграли иск к нему. Он должен заплатить им два миллиона рублей.