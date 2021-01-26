Житель Саратова отправится в тюрьму за убийство из самодельного пистолета

По данным следствия, между двумя мужчинами возник конфликт, когда они ехали в машине. В результате один из них застрелил другого при помощи самодельного пистолета, а после закопал тело.

Преступник сознался во всем и раскаялся. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима.