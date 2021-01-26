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    26 января 2021, 12:53

    Житель Саратова отправится в тюрьму за убийство из самодельного пистолета

    Дарья Морозова

    Мужчина в Саратове получил 10 лет колонии за незаконный оборот огнестрельного оружия и убийство. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службе СК РФ по региону.

    По данным следствия, между двумя мужчинами возник конфликт, когда они ехали в машине. В результате один из них застрелил другого при помощи самодельного пистолета, а после закопал тело.

    Преступник сознался во всем и раскаялся. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима.