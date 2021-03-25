Житель Сарапула, обвиняемый в убийстве дочки возлюбленной, признал вину

В Сарапуле мужчина, которого заподозрили в убийстве 11-летней дочки своей возлюбленной, признал вину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Мужчина признал свою вину в совершении преступления. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

27-летний задержанный уже был ранее судим. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Тело 11-летней девочки было обнаружено в квартире вечером. По предварительным данным, мужчина имел отношения с мамой ребенка. Пока неизвестно, что стало причиной агрессивного поведения злоумышленника. В СМИ писали, что подозреваемый мог надругаться над девочкой перед тем, как задушить ее. Также, по неподтвержденной информации местных жителей, молодой человек употреблял наркотики.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Накануне краснодарец убил соседа по коммуналке за отказ убираться на кухне. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.