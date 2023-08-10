Криминал 10 августа 2023, 22:48 Житель Санкт‑Петербурга получил срок за нетрезвую езду

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Жителя Санкт-Петербурга приговорили к сроку за вождение в нетрезвом виде. Его автомобиль Mercedes-Benz конфисковали в пользу государства. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В феврале 2023 года на шоссе Революции полицейские остановили автомобиль. Водитель оказался пьян. Ранее его приговорили к обязательным работам на 300 часов и запретили управлять автомобилем на протяжении двух лет и 10 месяцев.

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В результате суд приговорил злоумышленника к году и пяти месяцам заключения.