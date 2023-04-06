Криминал 06 апреля 2023, 19:24 Житель Санкт-Петербурга зарезал свою супругу во время ссоры

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Пожилой житель Санкт-Петербурга, проживающий в квартире на проспекте Авиаконструкторов, зарезал свою супругу во время ссоры. Об этом сообщил «МК в Питере».

Пара распивала алкоголь 5 апреля. В какой-то момент пенсионер разозлился, схватил нож и несколько раз ударил свою супругу. Женщина погибла в машине скорой помощи по дороге в медицинское учреждение. Полицейские задержали 61-летнего злоумышленника. На данный момент сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела, написали «Невские новости».