Криминал 25 ноября 2022, 13:35 Житель Санкт-Петербурга угнал дорогую иномарку в Красногвардейском районе

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Неизвестный угнал автомобиль Hyundai стоимостью 3,5 миллиона рублей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Petrograd.

С заявлением в полицию обратился 53-летний местный житель. Мужчина рассказал, что 23 ноября у него украли автомобиль. При этом угон произошел в промежутке между 19:15 и 19:30.

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В ходе расследования сотрудники органов установили, что автомобиль не имел дополнительных спутниковых систем. Кроме того, на месте происшествия не было камер видеонаблюдения. На данный момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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