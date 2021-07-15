Житель Санкт-Петербурга попытался спалить квартиру девушки, которая его отвергла

Житель Санкт-Петербурга решил отомстить девушке, которая отвергла его ухаживания. Он не придумал ничего лучше, чем поджечь квартиру, в которая она жила. Владелец жилплощади рассказал «360», что молодая женщина приехала к нему погостить.

«Старая знакомая, у меня нет с ней близких отношений, приезжала просто, погостила какое-то время и уехала. Потом, через три часа, вернулась со своим молодым человеком. Видимо, рассказала, где была, что и как. Он в порыве ревности приехал сюда и такое учинил», — сообщил Антон Андреевич.

По его словам, парень знакомой поджег квартиру примерно в 02:00 или 02:30.

«Купил пять литров бензина, пришел с этой канистрой, расплескал в общем коридоре, поджег», — отметил собеседник «360».

Он добавил, что видел, как парень идет с канистрой бензина, поэтому подготовился и набрал воды для тушения огня.

По данным «Фонтанки», подозреваемый — 33-летний Сергей А. Он влюбился в девушку, узнал, где она живет, и решил сделать подарок. Однако сюрприз не получился, девушка не ответила мужчине взаимностью.

В отместку он пошел на автозаправку, набрал там бензина и облил горючим дверь несостоявшейся возлюбленной. ЧП произошло в доме на Камышовой улице.

Девушка позвонила в полицию, ухажера задержали. Он заявил, что совершил поджог из-за ревности. По факту случившегося открыто дело о порче имущества. Ранее молодого человека уже судили за избиение человека, кражу и сбыт наркотиков.