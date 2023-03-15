Криминал 15 марта 2023, 23:46 Житель Санкт-Петербурга получил восемь лет тюрьмы за драку со смертельным исходом

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В Санкт-Петербурге местного жителя осудили за убийство мужчины. Злоумышленник избил пострадавшего до смерти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Вечером 26 октября 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил оппонента по голове, шее, животу, груди, рукам и ногам тупым предметом. В результате пострадавший скончался на месте от полученных травм.

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Напавшего приговорили к заключению сроком на восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

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