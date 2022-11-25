Криминал 25 ноября 2022, 06:06 Житель Санкт-Петербурга получил штраф за передачу взятки

Читать 360tv в

Жителя Санкт-Петербурга осудили за то, что он исполнил роль курьера в передаче взятки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Строительная компания «Инес» решила передать взятку инженеру одного из подразделений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Таким образом она планировала ускорить строительство детсада на Кораблестроителей. Злоумышленник сам предложил «Инес» стать курьером. Он должен был передать миллион рублей и получить вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Реклама

В декабре 2019 года он успел направить 450 тысяч рублей и забрал себе 50 тысяч. В результате мужчину оштрафовали на один миллион рублей.

Реклама