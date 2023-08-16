16 августа 2023, 18:49
Житель Самары выстрелил в 13-летнего ребенка из пневматического пистолета
Житель Кировского района Самары выстрелил в 13-летнего ребенка из окна своей квартиры. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные следственного управления СК России по Самарской области.
Ситуация произошла 12 августа. Как сообщили в ведомстве, 64-летний злоумышленник достал пневматическое ружье и выстрелил в ребенка. Мальчик получил травму грудной клетки. Его доставили в больницу.
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Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Стрельба
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