Житель Самары попался на поиске закладки из-за конфликта с прохожими | 360°

Криминал 04 октября 2022, 17:13 Поделиться Telegram

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Viber Житель Самары попался на поиске закладки из-за конфликта с прохожими

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Сотрудники полиции задержали жителя Самары, который ругался с прохожими во время поиска закладки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области.

Ситуация произошла в начале сентября 2022 года в Промышленном районе Самары. Злоумышленник занимался поиском закладки. В какой-то момент он вступил в словесную перепалку с прохожими. Его поведение привлекло внимание сотрудников ППС. Мужчину доставили в отделение для составления протокола за мелкое хулиганство. При себе у задержанного обнаружили около грамма героина.

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«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье „Незаконные приобретение, хранение наркотических средств“. Он находится под подпиской о невыезде», — отметили в ведомстве.

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