Житель Самары получил срок за вымогательство денег у подростка

20-летнего жителя Кировского района Самары приговорили к условному заключению за то, что он вымогал деньги у подростка. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в мае 2021 года. На детской площадке в одном из дворов на улице Стара-Загора злоумышленник потребовал у 17-летнего подростка 50 тысяч рублей. После того, как молодой человек отказался, 20-летний парень избил его. Также злоумышленник пригрозил расправиться с ним еще раз.

Испугавшись повторного нападения, подросток взял у матери 20 тысяч рублей и отнес злоумышленнику. Однако спустя время о случившемся узнали правоохранители. Вымогателя приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком также в два года.