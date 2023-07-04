04 июля 2023, 16:31
Житель Самары пойдет под суд за угрозу убийством
Житель Самары угрожал убийством сотрудникам подразделения транспортной безопасности. Уголовное дело против мужчины направили в суд. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные следственного управления Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.
Преступление мужчина совершил в марте этого года. Он попытался незаконно проникнуть на территорию вокзала. Его заметили сотрудники, которые потребовали покинуть место. Тогда злоумышленник начал агрессивно себя вести и угрожать ножом. Его удалось обезоружить.
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Теперь мужчина проходит по двум делам — хулиганство и угроза убийством. Ему может грозить до семи лет заключения.
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