Криминал 04 июля 2023, 16:31 Житель Самары пойдет под суд за угрозу убийством

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Житель Самары угрожал убийством сотрудникам подразделения транспортной безопасности. Уголовное дело против мужчины направили в суд. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные следственного управления Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Преступление мужчина совершил в марте этого года. Он попытался незаконно проникнуть на территорию вокзала. Его заметили сотрудники, которые потребовали покинуть место. Тогда злоумышленник начал агрессивно себя вести и угрожать ножом. Его удалось обезоружить.

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Теперь мужчина проходит по двум делам — хулиганство и угроза убийством. Ему может грозить до семи лет заключения.