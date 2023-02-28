Криминал 28 февраля 2023, 12:10 Житель Самары чуть не убил своего недруга случайным выстрелом в голову

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Житель Самары случайно выстрелил в голову своему недругу во время ссоры. Об этом сообщил «Царьград».

Двое мужчин поссорились на фоне давней личной неприязни неподалеку от торгового центра на улице Авроры. В какой-то момент один из участников конфликта достал предмет, похожий на пистолет. Его оппонент попытался выхватить его, однако в какой-то момент прогремел выстрел. В результате пострадавший почувствовал боль и потерял сознание. Его доставили в больницу.

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Спустя время полицейские задержали подозреваемого. Мужчина заявил, что не собирался травмировать недруга и что якобы нашел пистолет в день происшествия. По его словам, после ссоры он избавился от оружия.

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Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Также его обязали выплатить пострадавшему ущерб в размере 50 тысяч рублей.