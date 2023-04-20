Криминал 20 апреля 2023, 21:27 Житель Самарской области в новогоднюю ночь напал с ножом на младшего брата

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Житель Новокуйбышевска напал с ножом на своего младшего брата во время празднования Нового года. В ближайшее время злоумышленнику придется отвечать перед судом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МВД России по региону.

Во время праздника братья, которые проживали вместе, поссорились. Тогда злоумышленник схватил нож и по меньшей мере шесть раз ударил брата. Пострадавшего доставили в больницу с ножевыми ранениями брюшной полости, ранением головы, плеч и обширными резаными ранами предплечья. Сотрудники медицинского учреждения обратились в полицию. После этого 63-летнему нападавшему предъявили обвинения.