Криминал 05 сентября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

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Viber Житель Самарской области украл металлические запчасти

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Сотрудники полиции Самарской области задержали злоумышленника, который украл у жителя Исаклинского района детали от роторной косилки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Следственную группу ОМВД России.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что разобрал косилку для технического обслуживания, смазал детали, а после оставил их без присмотра примерно на неделю. Спустя время он обнаружил, что части деталей нет на месте. Ущерб мужчина оценил в более чем 46 тысяч рублей.

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Сотрудники полиции смогли установить злоумышленника. Им оказался житель Сергиевского района 2000-го года рождения. Против него возбудили уголовное дело.

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