Житель Самарской области убил коллегу | 360°

Криминал 05 октября 2022, 12:43 Поделиться Telegram

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Viber Житель Самарской области убил коллегу

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Пьяный мужчина избил женщину, с которой работал, в Самарской области. Пострадавшая скончалась, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

Установлено, что у них возник конфликт, из-за того что коллега отказалась общаться с мужчиной. Злоумышленник пробрался к ней домой через окно, украл телефон, а затем избил. После этого он поджег дом и сбежал с места преступления.

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Мужчину задержали и осудили сразу по трем статьям. Его приговорили к девяти годам тюрьмы.

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