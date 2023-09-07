Криминал 07 сентября 2023, 20:11 Житель Самарской области предстанет перед судом за избиение женщины

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Суд рассмотрит дело жителя Самарской области, который избил сожительницу и сломал плечо ее пятимесячному сыну. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По версии следствия, в апреле этого года мужчина схватил ребенка и начал его трясти из-за громкого плача, позже обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил мать мальчика.

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Отмечается, что против местного жителя следователи возбудили два уголовных дела.