Житель Самарской области получил 10 ножевых ранений и выжил

В Самарской области мужчина нанес 10 ножевых ранений своему знакомому. Пострадавший выжил. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Известно, что между мужчинам возник конфликт. В процессе ссоры один из них 10 раз ударил ножом оппонента. Тот выжил и смог покинуть квартиру, где все произошло. Позже пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Нападавшего приговорили к шести годам тюрьмы.