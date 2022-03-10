facebook_pixel
    10 марта 2022, 14:03

    Житель Самарской области получил 10 ножевых ранений и выжил

    Дарья Морозова

    В Самарской области мужчина нанес 10 ножевых ранений своему знакомому. Пострадавший выжил. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Известно, что между мужчинам возник конфликт. В процессе ссоры один из них 10 раз ударил ножом оппонента. Тот выжил и смог покинуть квартиру, где все произошло. Позже пострадавшему оказали медицинскую помощь.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Нападавшего приговорили к шести годам тюрьмы.