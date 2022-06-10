Житель Самарской области поджег два дома в состоянии алкогольного опьянения

Суд приговорил мужчину из Новокуйбышевска Самарской области к заключению за поджог двух домов, который закончился смертью человека. При этом преступление злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Следственный отдел регионального СУ СК РФ по Новокуйбышевску.

Поджог злоумышленник устроил в августе 2020 года. Он пришел в гости к хозяевам дома. Во время застолья произошла ссора, из-за которой мужчина дождался, пока обитатели дома уснут, облил крыльцо бензином и поджег. В результате хозяин дома погиб в огне. Также огонь перекинулся на соседний дом, который сгорел дотла вместе со всем скарбом.

Преступника приговорили к 16 годам колонии строгого режима.