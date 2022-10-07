Житель Салехарда стал подозреваемым в деле о краже косметики | 360°

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07 октября 2022, 12:02

Житель Салехарда стал подозреваемым в деле о краже косметики

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Жителя Салехарда заподозрили в похищении трех упаковок духов из парфюмерного магазина. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный УМВД.

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С заявлением в полицию обратился владелец магазина. Он рассказал, что у него пропала косметика. Выявить подозреваемого удалось по записям камер видеонаблюдения. Им стал 26-летний житель города, который ранее уже привлекался к ответственности. Сумма ущерба составила 17900 рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

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