Житель Салехарда пытался заработать на сбыте лекарств. Его ждет полгода колонии

Жителя Салехарда осудили на полгода колонии строгого режима за покупку и хранение в целях сбыта рецептурного лекарства. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

18-летний парень купил в интернете больше 60 капсул сильнодействующего препарата для эпилептиков. Он планировал сбыть лекарство, однако его задержали на почте во время получения посылки.

«У самого фигуранта, который ранее употреблял то же самое вещество, диагностировали сформировавшуюся менее чем за год наркотическую зависимость. За несколько дней до начала рассмотрения дела в суде он добровольно начал лечиться от нее», — рассказал старший помощник прокурора Салехарда Илья Ильин.