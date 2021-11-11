Ревнивый житель Салехарда пойдет под суд за попытку убить соперника

В ЯНАО завершено расследование дела, связанного с попыткой убийства холодным оружием на почве ревности. Следствие подозревает 28-летнего жителя Салехарда в причинении тяжкого вреда здоровью другому местному жителю. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Ссора между мужчинами произошла во дворе дома по улице Патрикеева. По данным следствия, подозреваемый нанес не менее четырех ударов ножом оппоненту. Потерпевший сумел сбежать от злоумышленника и обратился к врачам. Несмотря на серьезные травмы, мужчине удалось выжить.

Прокуратура направила материалы дела в суд.