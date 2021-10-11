Житель Салехарда продал съемную квартиру по чужому паспорту

Жителя Салехарда взяли под стражу по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, в 2014 году мужчина по поддельным документам продал съемную квартиру, после чего скрылся. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил сайт следственного управления СК России по ЯНАО.

Задержанным оказался 33-летний мужчина. Его поймали в октябре 2021 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

По версии следствия, в феврале 2014 года он снимал квартиру в Салехарде. В отсутствие хозяина мужчина обнаружил в снимаемом жилье паспорт владельца. В него он вклеил свою фотографию, после чего продал квартиру за четыре миллиона рублей. Покупатели не заподозрили неладное и передали обвиняемому деньги. Он скрылся и потратил их по своему усмотрению.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Городской суд Салехарда поместил подозреваемого под стражу.

В Москве задержали трех мужчин, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы. Их обвиняют в том, что они пытались продать должность губернатора Чукотского автономного округа.