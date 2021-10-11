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    11 октября 2021, 16:11

    Житель Салехарда продал съемную квартиру по чужому паспорту

    СК России по ЯНАО: мужчина продал съемную квартиру по чужому паспорту

    Антон Ишбульдин

    Жителя Салехарда взяли под стражу по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, в 2014 году мужчина по поддельным документам продал съемную квартиру, после чего скрылся. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил сайт следственного управления СК России по ЯНАО.

    Житель Салехарда продал съемную квартиру по чужому паспорту

    Задержанным оказался 33-летний мужчина. Его поймали в октябре 2021 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

    По версии следствия, в феврале 2014 года он снимал квартиру в Салехарде. В отсутствие хозяина мужчина обнаружил в снимаемом жилье паспорт владельца. В него он вклеил свою фотографию, после чего продал квартиру за четыре миллиона рублей. Покупатели не заподозрили неладное и передали обвиняемому деньги. Он скрылся и потратил их по своему усмотрению.

    Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Городской суд Салехарда поместил подозреваемого под стражу.

    В Москве задержали трех мужчин, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы. Их обвиняют в том, что они пытались продать должность губернатора Чукотского автономного округа.