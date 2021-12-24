Житель Салехарда отправился в колонию на 12 лет за сбыт наркотиков

28-летнего жителя Салехарда приговорили к заключению за сбыт наркотиков. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Злоумышленника задержали с крупной партией наркотиков. У него изъяли 37 граммов запрещенного вещества. Следователям удалось установить, что ранее он уже проходил по аналогичному делу. На свободу мужчина вышел в декабре 2020 года.

В результате суд приговорил его к 12 годам заключения в исправительной колонии особого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.