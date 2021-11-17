Житель Сахалина похитил и избил свою бывшую партнершу

Мужчина из Сахалина похитил свою бывшую партнершу и избил ее. Об этом сообщил телеканал РИА ФАН.

Уточняется, что он заставил ее выйти из машины и силой увез за город. Несколько раз он ударил ее по лицу.

Пострадавшая обратилась в полицию. Преступника задержали. Оказалось, что мужчина уже был судим. Свою вину он частично признал.

В итоге суд приговорил его к семи годам и шести месяцам тюрьмы.