Житель Ростовской области забил собутыльника до смерти | 360°

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Житель Ростовской области забил собутыльника до смерти

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который признался в убийстве знакомого. Об этом сообщил «Царьград».

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Между мужчиной и его знакомым произошла пьяная ссора, в ходе которой фигурант сильно избил своего собутыльника. Вернувшись утром на место происшествия, он обнаружил, что пострадавший скончался от полученных травм. После этого мужчина пришел в отделение полиции и написал явку с повинной.

Уголовное дело

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