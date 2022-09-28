Житель Ростовской области забил собутыльника до смерти | 360°

Криминал 28 сентября 2022, 13:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Житель Ростовской области забил собутыльника до смерти

Читать 360tv в

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который признался в убийстве знакомого. Об этом сообщил «Царьград».

Реклама

Между мужчиной и его знакомым произошла пьяная ссора, в ходе которой фигурант сильно избил своего собутыльника. Вернувшись утром на место происшествия, он обнаружил, что пострадавший скончался от полученных травм. После этого мужчина пришел в отделение полиции и написал явку с повинной.

0 0 0 0 0 0