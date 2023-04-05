Криминал 05 апреля 2023, 23:30 Житель Ростовской области украл у себя автомобиль и написал заявление в полицию

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Житель Новошахтинска Ростовской области подстроил угон своего автомобиля для того, чтобы получить компенсацию от страховой компании. Об этом сообщил «КП — Ростов-на-Дону».

Злоумышленник взял автомобиль в кредит, однако не потянул выплаты. В условиях договора со страховой компанией было прописано, что организация обязана выплатить полную компенсацию в случае угона машины.

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Мужчина уехал в командировку, а когда вернулся, обратился в полицию и заявил, что его автомобиль якобы украли. Однако на допросе он сознался, что самостоятельно совершил кражу. Против него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».