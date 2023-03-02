Криминал 02 марта 2023, 13:36 Житель Ростовской области ударил ножом приятеля

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Житель Октябрьского района Ростовской области ударил ножом приятеля, который пришел к нему в гости. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

К злоумышленнику в гости зашел его знакомый. В какой-то момент между мужчинами возникла ссора. Хозяин жилья схватил нож и ударил гостя в живот. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, он смог выжить. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

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Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением холодного оружия».