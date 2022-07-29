Житель Ростовской области убил женщину и выбросил тело в реку

Жителя Сальска (Ростовская область) признали виновным в убийстве женщины. Об этом рассказало издание «Привет-Ростов.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Следствие установило, что 30 декабря 2021 года 34-летний мужчина познакомился с 39-летней женщиной и привел ее к себе домой. Там между ними возник конфликт, в результате которого мужчина жестоко избил гостью. Она скончалась на месте. Преступник выбросил тело в реку, чтобы скрыть убийство.

Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, написало ИА Nation News.