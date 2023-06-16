Криминал 16 июня 2023, 19:29 Житель Ростовской области признался в убийстве бывшей супруги

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Житель Ростовской области признался в убийстве своей бывшей супруги после того, как ее тело прибило к берегам реки Северский Донец. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на данные Следкома региона.

Труп 63-летней женщины прибило к берегу реки Северский Донец. На ее теле находились признаки насильственной смерти. Под подозрение попал бывший супруг погибшей. Полицейские задержали мужчину в Донецке Ростовской области. Во время допроса он признался, что убил женщину во время ссоры, а после сбросил тело с обрыва.