Житель Ростовской области отправится в колонию на 15 лет за растление детей

Житель Шолоховского района Ростовской области по решению суда 15 ближайших лет проведет в колонии строгого режима. Он признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности детей.

Как сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, в ноябре прошлого 50-летний местный житель, будучи пьяным, растлевал троих детей девяти, шести и трёх лет. Также он угрожал расправиться со своей женой. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.