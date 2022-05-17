Житель Ростовской области ограбил местную птицефабрику

Жителя города Шахты заподозрили в ограблении местной птицефабрике. Ущерб составил более 50 тысячи рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.

50-летний мужчина попал в незапертое складское помещение местной птицефабрики. Оттуда он выкрал рабочий инвентарь, сумма которого составляет более 50 тысяч рублей. Награбленное он продал своим знакомым. К моменту задержания он успел потратить средства. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.