Житель Ростовской области пытался скрыться после убийства друга | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 04:46 Поделиться Telegram

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Viber Житель Ростовской области пытался скрыться после убийства друга

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Житель Ростовской области застрелил своего друга и попытался скрыться от сотрудников полиции. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Убийство произошло 21 сентября 2022 года. Между злоумышленником и его другом произошла ссора в селе Ольховчик Чертковского районаселе Ольховчик Чертковского района. Тогда подозреваемый застрелил своего оппонента, а после покинул место происшествия.

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Спустя время его задержали сотрудники полиции. Против мужчины возбудили уголовное дело.

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