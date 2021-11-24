Житель Ростова убил своего знакомого в приступе ревности к жене

Житель Ростова-на-Дону приревновал супругу. В результате он убил своего 56-летнего знакомого. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СКР по Ростовской области.

Мужчины встретились для того, чтобы поговорить. Однако между ними завязался конфликт, из-за которого злоумышленник избил своего оппонента до полусмерти. После он ударил своего оппонента стулом по голове.

От полученных травм пострадавший скончался спустя несколько дней в городской больнице. Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».