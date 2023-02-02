Криминал 02 февраля 2023, 02:08 Житель Ростова-на-Дону украл картины из подъезда дома

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Мужчина из Ростова-на-Дону украл картины, которыми был украшен подъезд одного из домов. Работы на стены лестничной площадки развесила местная жительница. Об этом сообщил «Царьград».

Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный человек украл написанные ею картины из подъезда. Ущерб от действий злоумышленника составил порядка 12 тысяч рублей.

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Полицейские смогли задержать мужчину, когда он вернулся в подъезд, чтобы украсть остальные работы. Он признался, что продал картины на местном рынке. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража».