Криминал 20 декабря 2022, 23:45 Житель Ростова-на-Дону пошел на убийство ради двух миллионов рублей Суд Ростова-на-Дону приговорил местного жителя к 18 годам колонии за убийство

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В Ростове-на-Дону перед судом предстал 39-местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

В марте 2021 года мужчина предложил своему знакомому подвезти его до аэропорта, зная, что у того при себе было два миллиона рублей.

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В какой-то момент он спровоцировал конфликт, в ходе которого забил свою жертву до смерти рукояткой травматического пистолета. Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима.

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