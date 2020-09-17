Житель Пушкино зарезал возлюбленную и поджег ее вместе с бытовкой

Мужчина устроил пожар в бытовке в подмосковном Пушкино. Таким образом он попытался замести следы убийства своей возлюбленной. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Все произошло утром 13 сентября. Тогда 51-летний нигде не работающий местный житель и его 48-летняя тоже безработная сожительница вместе выпивали в бытовке мужчины на улице Ленточка в Пушкино. В какой-то момент между ними произошла ссора — и мужчина ударил женщину ножом в шею и живот. После этого он поджег деревянное помещение.

Подозреваемого задержали 16 сентября и открыли уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Для выяснения точных причин смерти труп погибшей отправили на судмедэкспертизу. Известно, что она была гражданкой Казахстана и находилась на территории Российской Федерации незаконно.

Место преступления осмотрели сотрудники полиции, Следственного комитета Московской области, криминалист. Расследование уголовного дела продолжается.