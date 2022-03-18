Житель приморского края ответит за незаконную рубку деревьев

Житель города Уссурийск Приморского края попался на незаконной рубке деревьев особого охраняемого природного объекта. В феврале 2022 года нарушителя, передвигавшегося на автомобиле Nissan Expert, остановили сотрудники ДПС. В салоне машины инспекторы обнаружили фрагменты деревьев.

Как сообщает zr.media, водитель автомобиля не имел документов, разрешающих перевозку деревьев. Было установлено, что 30-летний приморец срубил два дуба монгольских и одну липу на территории заказника «Полтавский», находящегося в Октябрьском районе. Данный природный комплекс относится к особо охраняемым природным объектам, поэтому нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы по соответствующей уголовной статье. Эксперты оценивают ущерб от спиленных деревьев в 133 тысячи рублей.

Обвиняемый чистосердечно признался в содеянном, уточнив, что древесину он планировал использовать для собственных нужд. Теперь его дело о незаконной рубке в особо крупном размере будет разбираться в суде. Ранее приморец не имел судимостей и не совершал подобных экологических нарушений.