Житель Приморья зарезал беременную сожительницу на глазах ее детей

В Приморском крае будут судить мужчину, который зарезал свою беременную подругу в присутствии троих ее детей.

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю, трагедия произошла летом, когда 33-летний обвиняемый и его подруга вместе с ее детьми отдыхали в компании друзей на берегу озера. Выпивая, мужчина начал терять над собой контроль. Видя это, женщина решила забрать у него ключи от дома, боясь, что он их потеряет. Мужчина отказался отдавать ключи, началась ссора. Все это время в руках у мужчины был кухонный нож и в какой-то момент, разозлившись, он ударил женщину в грудь ножом и убежал.

Свидетели происшествия вызвали скорую, но пострадавшая умерла в машине, не доехав до больницы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.