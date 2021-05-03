Житель Приморья задушил подростка цепью во время игры

В Приморском крае отправили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка. Преступление было совершено во время экстремальных игр, считают в краевом управлении СК.

Тело погибшего нашли 1 мая в городе Большой Камень. По версии следствия, 30 апреля, подозреваемый и двое школьников отдыхали около этого водоема. Они придумали себе развлечение — связывали друг другу руки и пытались развязаться.

В какой-то момент мужчина стал обвинять одного из подростков в краже и потребовал вернуть украденные ранее деньги.

«Воспользовавшись тем, что руки потерпевшего связаны, [мужчина] стал душить его цепью. Когда подросток потерял сознание, подозреваемый скинул его тело в водоем», — сообщили в СК.

Подозреваемый — 35-летний местный житель. Он признался в убийстве, уточнили в ведомстве.

По данным Life и Telegram-канала 112, мужчина ранее был неоднократно судим. Погибший подросток учился в коррекционной школе-интернате и стоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.