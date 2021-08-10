Житель Приморья пытался ограбить банк, угрожая взрывом

В Приморье полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

«Днем, не скрывая своего лица, вошел в офис кредитно-финансовой организации. Угрожая сотрудникам банка взрывом, он потребовал выдать ему миллион рублей. При этом злоумышленник заявил, что надетый на него пояс является самодельным взрывным устройством», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда сотрудники отказались выполнить требование злоумышленника и вызвали охрану, мужчина ушел. Очевидцы рассказали, что он сел за руль припаркованной возле офиса машины и скрылся.

Через некоторое время сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили разыскиваемую машину, а водителя задержали. Им оказался 42-летний местный житель. Его уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.

Выброшенный пояс с трубками, обмотанными изолентой и проводами был обнаружен неподалеку. Специалист-взрывотехник изучил его и заключил, что он является муляжом и опасности не представляет. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса. Расследование продолжается.