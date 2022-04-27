Житель Приморья полтора года тайно пользовался банковской картой своего приятеля

В Приморье полицейские раскрыли кражу банковской карты. Житель села Находки полтора года пользовался тем, что однажды его приятель уснул.

Как сообщает vostokmedia.com, в 2020 году при распитии алкоголя один из мужчин уснул, а его приятель привязал банковскую карту к своему мобильному приложению. В течение полутора лет все денежные средства шли его другу на карту. Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию.

В результате был задержан 37-летний житель Находки. В отделе полиции он во всем признался и сказал, что потратил более 79 тысяч рублей.

Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Дело передано в суд.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что «мобильный банк» — это инструмент, за которым нужно следить должным образом.