Криминал 10 января 2023, 15:31 Житель Приморья подтолкнул мать к сбыту запрещенных веществ на территории России

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В Приморье правоохранители возбудили уголовное дело по факту контрабанды и сбыта запрещенных веществ на территории России. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

Как рассказали в правоохранительных органах, житель Находки, ранее работавший в азиатских странах, договорился со знакомым, что тот будет посылать препараты для снижения веса в Россию. Также он подключил к делу свою мать, чтобы она принимала посылки на свое имя.

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Контрабандисту удалось осуществить 11 почтовых операций, продав запрещенные вещества в интернете. Сейчас он вместе с матерью находится дома под подпиской о невыезде до решения суда.

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