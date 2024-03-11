Криминал 11 марта 2024, 10:17 Житель поселка в Ленобласти убил родителей, поджег дом и покончил с собой «Mash на Мойке»: в Ленобласти мужчина застрелил родителей и покончил с собой РИА «Новости»

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Тела трех человек обнаружили в сгоревшем доме в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти. По данным «Mash на Мойке», погибшие — близкие родственники. Сын сначала застрелил родителей, а потом устроил поджог и свел счеты с жизнью, пояснил источник Telegram-канала.

ЧП произошло минувшей ночью. По данным собеседника «Mash на Мойке», обрез, из которого, предположительно, застрелили двух человек, также нашли в сгоревшем доме.

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Источник канала уточнил, что причиной, которая привела к гибели людей, мог быть жилищный вопрос. Дело в том, что раньше на месте этого частного дома стоял барак, в нем жили несколько семей.

Большинство съехало, когда здание признали аварийным, но семья из родителей и взрослого сына осталась. Они снесли часть барака и возвели на ней свой самострой. Суд признал незаконными эти действия и постановил выселить жильцов.

Не исключено, что это и стало последней каплей терпения 50-летнего мужчины, добавил источник «Mash на Мойке». В итоге, по предварительным данным, он сначала застрелил родителей, потом поджег газовый баллон и покончил с собой.