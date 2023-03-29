Криминал 29 марта 2023, 19:24 Житель Польши на протяжении 13 лет хранил труп матери на диване

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Житель Польши на протяжении 13 лет хранил у себя дома труп матери. Он разговаривал с телом и смотрел с ним телевизор. Об этом сообщила «Политика сегодня»со ссылкой на Daily Mail.

Как стало известно, 76-летний мужчина специально не хоронил погибшую женщину с 2010-го года. Он избегал контактов с людьми и общался лишь с трупом.

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Мумию женщины обнаружил зять мужчины и вызвал врачей. Злоумышленника задержали.