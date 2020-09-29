Житель Подольска в порыве ревности зарезал знакомого и избил сожительницу

Ревность довела жителя Подольска до уголовного дела. Во время вечеринки в съемной квартире ему не понравилось, как его знакомый смотрит на его сожительницу. Он схватился за нож и зарезал своего собутыльника. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Расправившись с обидчиком, мужчина взял бейсбольную биту и начал избивать девушку. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ее спасли врачи. Когда в квартиру, откуда доставили избитую, прибыли полицейские, они обнаружили там труп зарезанного мужчины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение в убийстве и покушении на приготовление к преступлению. По решению Подольского городского суда обвиняемого взяли под стражу.