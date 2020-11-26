Житель Подольска изрезал ножом 9-летнего мальчика

Житель Подольска напал с ножом на девятилетнего пасынка своей сожительницы. Он несколько раз ударил его в живот и спину. Мальчик попал в больницу. Следователи завели дело.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области, ребенка привезли в больницу с пятью колото-резаными ранениями живота и спины 25 ноября. Источник в правоохранительных органах рассказал «360», что на ребенка напал 35-летний сожитель женщины, которая его опекала с двухлетнего возраста. Подозреваемый изрезал мальчика из-за неприязни.

Следователи возбудили уголовное дело. Ребенок сейчас после операции и дать показания пока не может.

Соседка рассказала, что из квартиры, где это случилось, постоянно доносятся крики и туда приезжает скорая.

«Они там ругаются очень. До того, что скорую вызывают», — пояснила женщина и добавила, что жители этой квартиры не раз ее материли за замечания о курении на балконе.

По ее словам, взрослые не раз сильно избивали пострадавшего мальчика. Информации о задержании подозреваемого в преступлении пока нет. Сейчас опрашивают свидетелей. Экспертизу уже назначили.