Житель подмосковного села выстрелил в ребенка во время ссоры

Житель села Новый Быт в Чехове повздорил с 15-летним подростком и выстрелил в него из травматического пистолета. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

По данным следствия, конфликт между мужчиной и мальчиком произошел поздно вечером 5 июня. Подозреваемый из хулиганских побуждений выстрелил в ребенка и скрылся. Предполагаемому стрелку 35 лет. Мальчика доставили в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Против мужчины возбудили дело о хулиганстве. Следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

В прокуратуре Московской области уточнили, что ранее мужчина и пострадавший не были знакомы. Надзорное ведомство взяло ход расследования под контроль.